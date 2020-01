Vidéo : Le PSG et ses quatre fantastiques surclassent Saint-Etienne (6-1) et filent en demi-finale de la Coupe de la Ligue

Signé les quatre fantastiques ! Emmené par ses stars, laissés au repos dimanche en Coupe de France, le PSG a écrasé, ce mercredi, Saint-Etienne (6-1) en quarts de finale de la Coupe de la Ligue pour retrouver le dernier carré de la compétition.

Avec Kylian Mbappé, Neymar, Mauro Icardi et Angel Di Maria, Paris possède l’un des quatuors offensifs le plus impressionnant d’Europe. Si ce n’est le plus redoutable. Mais il faudra attendre le 8e de finale de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund pour être un peu plus affirmatif.

En France, il n’y a aucun doute possible. Et Saint-Etienne est sûrement le club de l’hexagone le mieux placé pour le confirmer. Mi-décembre, en championnat, les quatre compères avaient déjà corrigé à eux seuls les Verts dans le Forez (0-4). Ils ont remis ça au Parc des Princes.

Et il ne fallait pas arriver en retard pour les voir en action. Icardi a eu besoin moins de deux minutes pour trouver le chemin des filets et inscrire le premier de ses trois buts de la soirée (2e, 49e, 57e). Aux trois réalisations du goleador argentin sont venus s'ajouter les buts de Neymar (39e), sur un service d’Angel Di Maria, qui a provoqué l’expulsion de Wesley Fofana à la demi-heure de jeu, et de Mbappé (67e), également double passeur décisif pour Icardi, alors que Jessy Moulin a marqué un but gag contre son camp (44e). Légère ombre au tableau, le penalty transformé en deux temps par Yohan Cabaye (71e) après une faute d'Angel Di Maria bien plus efficace quand il s'agit d'attaquer, même s'il ne peut pas être reproché à l'Argentin d'avoir voulu défendre.

Mais pas de quoi gâcher le nouveau festival offensif, trois jours après celui réalisé contre Linas-Montlhéry mais cette fois face à des professionnels, des Parisiens qui ont déjà inscrit la bagatelle de 78 buts depuis le début de la saison et qui ne cessent de s’affirmer dans le 4-4-2 offensif instauré par Thomas Tuchel en fin d’année.

De quoi promettre une deuxième partie de saison passionnante. Mais elle ne le sera que si le club de la capitale parvient à enfin à se montrer à la hauteur sur la scène européenne. En attendant, c’est Monaco qui va devoir se frotter par deux fois à l’attaque parisienne déjà très chaude au cœur de l’hiver. En espérant pour les coéquipiers de Thiago Silva qu'elle reste à température jusqu'au 18 février et le déplacement à Dortmund.

But contre son camp un peu casquette en faveur de Paris avec des Stéphanois un peu malchanceux #PSGASSE pic.twitter.com/LkVvA0jenZ — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 8, 2020