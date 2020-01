Vidéo : Quand Martin Fourcade reprend entièrement un passage d’Astérix

Un petit clin d’œil de presque une minute. Après sa victoire avec l’équipe de France lors du relais masculin de Ruhpolding (Allemagne), samedi, Martin Fourcade s’est laissé aller à une sublime imitation d’Édouard Baer dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre.

«Vous savez, je ne crois pas qu’il y ait de bonnes ou de mauvaises situations», a commencé à répondre le quintuple champion olympique à la question posée par son coéquipier Simon Desthieux : «Est-ce une bonne situation de gagner le relais avant les Mondiaux ?»

La réponse géniale de Martin Fourcade à la question de Simon Desthieux #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/24JidisW6y — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 18, 2020

Une référence directe au long métrage réalisé par Alain Chabat et sorti sur les grands écrans en 2002.

Le biathlète de 31 ans est alors parti sur une improvisation où il reprend les phrases fortes d’Otis, le personnage d’Edouard Baer et, plus fort, en glissant quelques réponses en rapport avec la performance des Bleus et les objectifs pour les Mondiaux qui se dérouleront à Antholz-Anterselva (Italie) du 13 au 23 février prochain.

«J’aurais rêvé qu’un journaliste me pose cette question durant ma carrière», a rétorqué dans un large sourire Martin Fourcade quand le journaliste de l’Équipe lui a fait comprendre qu’il avait compris le clin d’œil.