Coupe de la Ligue : Avec Neymar et Mbappé, ça change tout pour le PSG ?

Kylian Mbappé et Neymar, ça change tout ? Laissés sur le banc, dimanche, en Coupe de France à Lorient (0-1), l’attaquant brésilien et français devraient cette fois être présents au coup d’envoi, ce mercredi, sur la pelouse de Reims avec le PSG en demi-finale de la Coupe de la Ligue.

Leur absence s’était cruellement fait ressentir dans le jeu et l’animation offensive, sans imagination ni inspiration, proposés par les Parisiens dans le Morbihan. A l’entame des dix dernières minutes, Thomas Tuchel était même sur le point de faire entrer ses deux stars à l’entame des dix dernières minutes pour tenter de faire la différence et débloquer la situation avant que Pablo Sarabia ne trouve la faille renvoyant finalement s’assoir ses coéquipiers.

Cette prestation sans saveur est venue rappeler l’importance de deux prodiges, qui sont les deux joueurs les mieux valorisés parmi les clubs champions en titre dans les huit principaux championnats européens, selon une étude publiée la semaine dernière, par le cabinet KPMG.

Leur complicité et leur complémentarité ne sont plus à prouver. Et le retour de leur association début décembre, après avoir été tous deux victimes d’une série de blessures, coïncide avec la période faste parisienne et l’embellie constatée concernant les performances des coéquipiers de Thiago Silva depuis bientôt deux mois.

Sur le terrain, ils ne cessent de se chercher, souvent aussi avec réussite. «Ils travaillent ensemble dans chaque jeu à l’entraînement. Ils aiment jouer ensemble. Cela donne des automatismes. Entre eux, c’est très fluide. C’est à nous de créer une structure pour les laisser attaquer librement. Les deux sont extraordinaires», a déclaré Tuchel.

Et ils seront utiles au club de la capitale pour percer la muraille rémoise, meilleure défense de Ligue 1 avec seulement 13 buts encaissées depuis le début de la saison, et tenter d’atteindre la première finale de sa saison. «Reims est très fort défensivement, a insisté Tuchel. Ils n’ont pas encaissé beaucoup de buts depuis le début de la saison. C’est difficile de se créer beaucoup d’occasions contre cette équipe.»

Les Parisiens en avaient fait la douloureuse expérience en début de saison lors de la victoire surprise du Stade de Reims, fin septembre, au Parc des Princes (0-2). Mais, ce soir-là, Neymar était orphelin de Mbappé…