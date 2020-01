Vidéo : Neymar souhaite la bienvenue aux Milwaukee Bucks avant le NBA Paris Game

Neymar souhaite la bienvenue aux Bucks. L’attaquant du PSG a interpellé sur twitter la franchise de Milwaukee qui sera cette semaine à Paris pour disputer un match de saison régulière, vendredi, face aux Hornets de Charlotte.

La star brésilienne, vêtue d’un maillot de Milwaukee, a terminé sa vidéo en disant «on se voit au match». Elle sera donc sans doute présente à l’AccorHotels Arena pour assister au premier match de championnat US sur le sol français.

Neymar est un fan de basket et a souvent publié des vidéos où on peut le voir tâter la balle orange au centre Ooredoo, la base d’entraînement du PSG. Il est également ami avec Jimmy Butler, une des stars de la NBA et joueur du Heat de Miami.

En 2017, il avait notamment assisté à une rencontre des Finals entre les Cavaliers de Cleveland et les Warriors de Golden State en compagnie du pilote champion du monde de F1 Lewis Hamilton.