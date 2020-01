NBA : Premier match de Zion Williamson avec les Pelicans face aux Spurs, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après plusieurs mois d’absence suite à une opération du genou, Zion Williamson va enfin fouler les parquets NBA en saison régulière avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans. Une rencontre face aux Spurs de San Antonio à suivre dans la nuit de mercredi à jeudi, à 3h30 sur beIN Sports.

Zion Williamson, qui est probablement le rookie le plus attendu de l’histoire de la NBA depuis LeBron James en 2003, a été contraint de repousser ses débuts en raison d’une blessure au ménisque survenue le 21 octobre dernier. Ce joueur de 1,98 mètres, pour 129 kilos (3e joueur le plus lourd de la NBA, derrière les gratte-ciels que sont Tacko Fall et Boban Marjanovic), devait faire son retour initialement à la mi-décembre.

Mais les Pelicans ont souhaité se montrer prudent avec le 1er choix de la dernière Draft. Ils ont pris le temps de le laisser récupérer à 100%, et de lui apprendre de nouvelles techniques de réception afin de ménager ses articulations. Parce que Zion Williamson a beau être un des joueurs les plus lourds de la ligue, il possède de la dynamite dans les jambes.

«Honnêtement, je ne sais pas si je vais réussir à dormir. Je vais être trop excité à l’idée de disputer mon premier match en NBA», a confié le joueur au site américain ESPN. Toute la planète basket est impatiente de voir l’ailier fouler le parquet. Il intègre une équipe des Pelicans qui, après un début de saison poussif, commence à trouver son rythme, notamment grâce à l’excellente saison réalisée par Brandon Ingram. L’équipe de la Nouvelle-Orléans pointe actuellement à la 12e place dans la conférence Ouest.

Mais le reste de leur calendrier est un des moins difficiles de la NBA jusqu’à la fin de la saison. Et le retour de Zion Williamson pousse de nombreux observateurs à l’optimisme concernant leur chance de se qualifier en playoffs. Le site FiveThirtyEight.com estime à 62% la probabilité de les avoir accéder aux phases finales. Soit plus que les Grizzlies, les Blazers, les Suns, et les Spurs, qui seront leurs adversaires cette nuit, et qui sont toutes devant les Pelicans au classement à l’heure actuelle.

Il serait probablement déraisonnable d’attendre trop de Zion Williamson pour son premier match chez les pros. Mais en présaison, le joueur nous avait épaté avec des performances à couper le souffle, et des stats proches de celles des stars de la ligue. Et qui selon le site FiveThirtyEight, sont un indicateur solide de ce que pourrait offrir Zion Williamson sur le terrain.

Espérons désormais que Zion soit en bonne santé, et que sa blessure le laissera tranquille jusqu’à la fin de la saison, et idéalement durant la majeure partie d’une carrière qui pourrait être spectaculaire à plus d’un titre.