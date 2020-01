Biathlon : le triomphe de Quentin Fillon Maillet à Pokljuka, Martin Fourcade cale et termine 5e

Il a tiré son épingle du jeu. Alors que tout le monde s’attendait à un nouveau duel entre Johannes Boe et Martin Fourcade, c’est finalement Quentin Fillon Maillet qui a décroché sa première victoire de la saison, dimanche, lors de la mass start de Pokljuka.

Agé de 27 ans, le Français remporte ainsi la deuxième en mass start de sa carrière après celle de janvier 2019 à Antholz (Italie), là où se disputeront d’ailleurs les Championnats du monde (12-23 février). De bon augure.

Surtout si le natif de Champagnole réalise une nouvelle performance comme celle de ce dimanche. Sur la piste slovène, Quentin Fillon Maillet s’est montré le plus fort en jouant les premiers rôles durant toute la course pour aller chercher une victoire de prestige.

Fourcade limite la casse

Auteur d’un dernier tir debout éclair, il est ressorti avec 7 secondes d’avance sur Martin Fourcade et 17 sur Johannes Boe. Il n’avait ensuite plus qu’à terminer le travail pour s’adjuger la 10e victoire tricolore de l’année. «J’étais en pleine confiance, a confié le Français. Je savais qu’il fallait faire le plein au tir et j’ai réussi. J’ai pris mes responsabilités. Je concrétise un bon début de saison.»

Derrière, Fourcade a calé et n’a pu faire mieux qu’une 5e place derrière Boe. «Ca été une course compliquée pour moi, a confié le Catalan. J’avais pour but de sauver l’essentiel. J’ai limité la casse. C’est le jeu. Il y a des jours où on est mieux que d’autres. Je reste satisfait de mon mois de janvier. Il n’y a rien à regretter.»

Le champion conserve toutefois la tête du classement général. Si Fillon Maillet réalise l’excellente opération de la journée en revenant à 69 points lui, Boe, grimpe d'une place (3e) est pointe 119 points.