PSG-Montpellier, Nice-Lyon, Bordeaux-Marseille… 22e journée de Ligue 1 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Pour la 22e journée de Ligue 1, programmée du vendredi 31 janvier au dimanche 2 février, le PSG reçoit Montpellier, Monaco se déplace à Nice, Lyon se rend à Nice ou encore Bordeaux accueille l’OM. L’ensemble des matchs est à suivre en direct et en intégralité sur Canal+, Canal+ Sport et beIN SPORTS.

20h45 : Rennes-Nantes sur Canal+ Sport

17h30 : PSG-Montpellier sur Canal+



20h : Amiens-Toulouse sur beIN SPORTS MAX



20h : Angers-Reims sur beIN SPORTS MAX



20h : Dijon-Brest sur beIN SPORTS MAX



20h : Nîmes-Monaco sur beIN SPORTS MAX



20h : Strasbourg-Lille sur beIN SPORTS MAX

Les cinq rencontres diffusées à 20h sont également à suivre en multiplex sur beIN SPORTS 1.

15h : Nice-Lyon sur beIN SPORTS 1



17h : Metz-Saint-Etienne sur beIN SPORTS 1



21h : Bordeaux-Marseille sur Canal+

