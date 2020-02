Vidéo : «Parle français» lance un arbitre à Neymar

Il y avait de la tension, samedi, au Parc des Princes entre le PSG et Montpellier (5-0). Victime de multiples fautes, Neymar s’en est ouvertement pris au corps arbitral de la mi-temps de la rencontre, et notamment au 4e arbitre.

Averti juste avant la pause par l’homme au sifflet pour avoir «chambrer» ballon au pied ses adversaires, le Brésilien, qui a craint d’être blessé à deux semaines d’affronter le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des champions, n’a pu contenir sa colère au moment de regagner les vestiaires. «Moi je joue au foot et lui il me met un carton jaune», a-t-il lancé à l’officiel devant les caméras présentes dans les couloirs de l’antre du PSG. «Dis lui qu’il ne peut pas me mettre un jaune», a-t-il ajouté.

Ce dernier lui a alors rétorqué : «Parle français». Cela n’a évidemment pas atténué son mécontentement. Au contraire. A l’issue de la rencontre, le numéro 10 parisien, qui n’a pas marqué mais délivré une nouvelle passe décisive à destination de Kylian Mbappé, en a mis une couche sur les réseaux sociaux. «Je joue juste au football», a-t-il posté sur son compte Instagram.