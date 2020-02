Ligue 1 : le salaire moyen des joueurs s'élève à 94.000 euros par mois

Le salaire mensuel moyen des joueurs de Ligue 1 s'élèverait à 94.000 brut, selon une estimation de L'Equipe.

Un salaire loin de refléter les sommes touchées par les joueurs qui apparaissent dans le Top 10, Neymar et Kylian Mbappé en tête, avec respectivement 3,06 millions d'euros brut et 1,91 million d'euros brut mensuels.

Egalement dans le classement, Thiago Silva (1,5 million d'euros), Edinson Cavani (1,345 million d'euros), Marquinhos et Marco Verratti (1,2 million d'euros), Angel Di Maria (1,1 million d'euros) Keylor Navas (1 million), Mauro Icardi (800.000 euros) et Leandro Paredes.

Salaire médian à 35.000 euros

Les joueurs du PSG, qui occupent largement le classement, faussent néanmoins les calculs en raison de leurs salaires très élevés. Plus représentatif, le salaire médian, estimé à 35.000 euros, comprend les revenus de la moitié des joueurs (qui gagnent plus de 35.000 euros) et l'autre moitié des joueurs (qui gagnent moins de 35.000 euros).

En Ligue 2, le salaire moyen est de 11.000 euros brut et le salaire médian est de 8.500 euros.