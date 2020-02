Athlétisme : quels sont les derniers records du monde français ?

«Les records sont faits pour être battus». Voilà comment Renaud Lavillenie a accueilli la perte de son record du monde de saut à la perche (6m16), détenu depuis samedi soir par le Suédois Armand Duplantis (6m17). Il ne reste désormais que quatre records du monde «français»…

Le dernier en date appartient à Kevin Mayer. En septembre 2018, l’athlète français dépossède Ashton Eaton du record du monde du décathlon lors du Décastar de Talence. Battant notamment ses propres records sur 100m et en saut en longueur, il devient le premier athlète à dépasser la barre de 9 100 points avec un total de 9 126 points à l’issue des dix épreuves.

De son côté, Teddy Tamgho va bientôt souffler les neuf ans de son record du monde en salle du triple saut établi le 6 mars 2011 devant son public aux Championnats d’Europe de Paris-Bercy avec deux sauts à 17,92m. Il avait amélioré d’un centimètre son propre record réalisé quelques jours plus tôt aux Championnats de France en salle d’Aubière. Mais c’est le 14 mars 2010 qu’il s’était emparé de ce record aux Championnats du monde en salle à Doha (Qatar) avec un saut à 17,90m, détrônant le Suédois Christian Olsson.

Yohann Diniz détient les deux derniers records du monde français. Le premier date du 12 mars 2011 à Reims, où il bat le record du 50 000m marche sur piste avec un temps de 3 heures 35 minutes et 27 secondes. Il améliore de plus de cinq minutes la précédente marque. Trois ans et demi plus tard, à Zurich, il remporte son troisième titre européen consécutif et s’empare par la même occasion du record du monde de 50km marche sur route en 3 heures 32 minutes et 33 secondes, qui était détenu depuis 2008 par le Russe Denis Nizhegorodov (3h 34m 14s).