PSG : Neymar forfait contre le Borussia Dortmund ?

Neymar sera-t-il rétabli pour le 8e de finale aller de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund ? Rien n’est moins sûr à en croire les propos de Thomas Tuchel à l’issue de la qualification du PSG pour les demi-finales de la Coupe de France à Dijon (1-6).

Interrogé sur l’état de santé de son joueur, l’entraîneur allemand n’a pas écarté un possible forfait du numéro 10 parisien. «Je ne peux pas assurer à 100% qu’il pourra jouer à Dortmund», a-t-il confié.

Touché aux côtes le 1er février dernier lors de la large victoire contre Montpellier (5-0), le prodige de Santos n’a plus rejoué depuis ce match et a été préservé lors des trois dernières rencontres du club de la capitale à Nantes, contre Lyon et donc à Dijon «car le risque était trop grand» de l’emmener en Bourgogne «même s’il va diminuer chaque jour».

Et aucun risque ne sera pris jusqu’au déplacement, mardi, en Allemagne, alors que les Parisiens doivent se rendre, samedi, à Amiens en Ligue 1. «Je ne sais pas s’il pourra rejouer contre Amiens, on va discuter et décider vendredi, le plus tard possible. On ne peut pas risquer sa santé», a ajouté Tuchel.

Une absence du prodige de Santos serait un nouveau coup dur pour Paris, qui avait déjà dû se passer de ses services ces deux dernières saisons lors des grands rendez-vous sur la scène européenne. C'est désormais une course contre-la-montre qui semble s'être engagée et Neymar a un peu moins d’une semaine pour être de retour sur pied.