PSG : Quel onze contre le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des champions ?

Thomas Tuchel a convoqué un groupe de 21 joueurs pour le déplacement sur la pelouse du Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des champions. L’entraîneur allemand a ainsi de nombreuses possibilités pour composer son onze de départ pour affronter, mardi, le club allemand.

Mais depuis plusieurs semaines, il a une idée en tête : aligner son équipe type avec ses «quatre fantastiques» Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Mauro Icardi en attaque. Et rien ne semble pouvoir l’empêcher avec le retour du Brésilien.

Touché aux côtes le 1er février contre Montpellier, le numéro 10 parisien a été préservé par le staff du club de la capitale et a manqué les quatre derniers matchs de Paris à Nantes, contre Lyon, à Dijon et à Amiens. Si, avec cette absence prolongée, l’ancien catalan pourrait être un court de rythme, il devrait tout de même tenir sa place au coup d’envoi aux côtés de Kylian Mbappé, laissé au repos le week-end dernier et Angel Di Maria.

Un doute existe néanmoins concernant Mauro Icardi, buteur face aux Amiénois mais moins efficace ces dernières semaines. L’attaquant prêté par l’Inter Milan est en balance avec Pablo Sarabia, mais il part avec un léger avantage sur l’Espagnol. Au milieu de terrain, la paire composée de Marco Verratti et Idrissa Gueye, malgré les récentes douleurs ressenties par l’international sénégalais en raison de l’accumulation des matchs, semble privilégiée par Tuchel.

Cette association sous-entend que Marquinhos devrait prendre place dans l’axe de la défense en compagnie de Thiago Silva, qui reste sur une très mauvaise prestation contre Amiens. Mais la présence de Presnel Kimpembe dans le groupe pourrait venir rebattre les cartes.

Pour le reste du secteur défensif, Thomas Meunier va occuper le couloir droit et Juan Bernat sera lui aligné à gauche, alors que Keylor Navas, qui a encaissé huit buts lors des quatre dernières rencontres, gardera la cage parisienne pour tenter de détourner les assauts allemands.

Le onze probable du PSG

Navas

Meunier, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat

Di Maria, Gueye, Verratti, Neymar

Mbappé, Icardi