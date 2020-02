Football : Arsène Wenger propose de changer la règle du hors-jeu

Vers une mini-révolution dans le football ? Désormais directeur du développement du football mondial à la FIFA, Arsène Wenger souhaite modifier la règle du hors-jeu, de façon à mettre fin aux incessantes polémiques liées aux décisions de la VAR.

Selon l'ancien entraîneur d'Arsenal, qui s'est exprimé lundi 17 février à Berlin aux Laureus World Sports Awards, «le plus gros [problème] que les gens ont [avec la VAR] est la règle du hors-jeu». «Vous avez parfois des hors-jeu d'une fraction de centimètre, littéralement de la taille d'un nez», a-t-il déploré. «Il est temps de changer cette règle.»

Il propose donc d'assouplir la 11e loi du jeu, celle qui régit le hors-jeu, et qui dispose qu' «un joueur est en position de hors-jeu si n'importe quelle partie de la tête, du corps ou des pieds se trouve plus près de la ligne de but adverse que le ballon et l’avant-dernier adversaire», tout en précisant que «les mains et bras de tous les joueurs (...) ne sont pas pris en compte».

Arsène Wenger voudrait que, désormais, l'attaquant soit considéré en position licite dès lors que «n'importe partie de son corps pouvant marquer un but est alignée avec le dernier défenseur, même si d'autres parties de son corps sont devant». Concrètement, selon cette proposition, le joueur ne serait pas signalé en position de hors-jeu s'il a seulement un pied ou une jambe aligné avec le défenseur, et tout le reste du corps devant. Cette nouvelle règle donnerait donc un avantage certain aux attaquants. «Vous n'aurez plus de décisions au millimètre», a estimé Arsène Wenger.

Pas de modification de la règle pour l'Euro



Même si cette proposition a de grandes chances d'être accueillie positivement par le monde du football, il faudra patienter avant de la voir être appliquée sur les pelouses. Elle doit en effet être approuvée par l'International Football Association Board (IRAB), l'organe en charge des règles du jeu, qui organise sa réunion annuelle le 29 février prochain à Belfast, en Irlande du Nord. Mais le changement de règle suggéré par Arsène Wenger ne sera pas examiné durant celle-ci, a affirmé le secrétaire général de l'IFAB Lukas Brud à Sky Sports News, contredisant les informations de certains médias.

Celui-ci a en effet calmé les ardeurs de tout le monde, en assurant que le hors-jeu sauce Wenger ne serait pas instauré pour l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet), ni pour la saison prochaine. Lukas Brud a rappelé que l'IFAB avait des procédures très strictes, selon lesquelles un changement de règle doit lui être soumis au plus tard le 1er novembre de l'année précédente, «afin qu'elle ait le temps d'en discuter en détail avec les organes compétents», a-t-il déclaré à ESPN.