Ligue des champions Concacaf : Thierry Henry va commencer sa nouvelle vie avec l’Impact Montréal

Loin de la France et de l’Europe. Nommé entraineur de l’Impact Montréal en novembre dernier, Thierry Henry va lancer jeudi le deuxième chapitre de sa nouvelle vie de manager en Ligue des champions Concacaf, sur la pelouse du Deportivo Saprissa (Costa Rica).

Après son passage raté sur le banc de l’AS Monaco l’an dernier (trois mois), l’ancien adjoint du sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez (2016-2018) va donc repartir de zéro en espérant que cette fois-ci tout se passera beaucoup mieux.

Et c’est donc au Costa Rica, pour une 8e de finale aller de la coupe continentale que Thierry Henry va prendre ses marques à la tête d’une formation côtée en Amérique du Nord mais qui a du mal à confirmer.

L’ancienne gloire d’Arsenal et de l’équipe de France est en effet le 7e entraîneur à prendre les commandes de l’équipe en huit ans et le deuxième Français après l’ancien Lyonnais Rémi Garde (2017-2019). Une instabilité qu’il espère évidemment stopper en imprimant un nouveau style de jeu à l’équipe.

Comme Patrick Vieira ?

Et la préparation, avec un stage en Floride, ne s’est pas forcément bien passé. Après une victoire encourageante contre DC United (3-1), l’Impact a enchaîné des défaites face à Philadelphia Union (1-0), Orlando City (1-0), Nashville (1-0) et Tampa Bay (2-1). Un bilan négatif qui a surtout pointé du doigt le manque de réalisme offensif qui a perdu le meilleur buteur de l’histoire du club (79 buts en 163 matchs), Ignacio Piatti, reparti en Argentine. «On aurait aimé compter marquer plus de buts. Mais on s’est créé des occasions, ça c’est le côté positif», a indiqué le meilleur buteur de l’histoire des Bleus (51) qui s’appuie notamment sur l’attaquant espagnol Bojan Krkic.

Mais celui qui a pris Rémy Vercourtre comme entraîneur des gardiens sait qu’il faudra du temps. «Défendre bas, en bloc, au milieu, devant, presser, avoir la balle... il y a pas mal d’infos à digérer et ce n’est pas toujours évident, a-t-il confié. Je sais qu’il y a un match qui arrive, mais c’est encore tôt pour que les mecs assimilent tout cela.»

Comme son «pote» Patrick Vieira, qui a fait ses gammes au New York City (2016-2018), avant de prendre les commandes de l’OGC Nice, Thierry Henry espère donc engranger de l’expérience pour reconquérir l’Europe ensuite.