Tournoi des 6 nations : quel XV de France pour affronter le pays de Galles ?

Quelques mois après leur quart de finale de Coupe du monde, le XV de France et le pays de Galles se retrouvent samedi pour la 3e journée du Tournoi des 6 nations. Mais avec quelle équipe pour les Bleus ?

Avec deux semaines de repos, Fabien Galthié, qui donnera jeudi sa composition, a eu le temps de bien préparer son premier déplacement en tant que sélectionneur. Et après les deux victoires lors des réceptions de l’Angleterre (24-17) et l’Italie (35-22), le patron des Bleus compte bien négocier ce choc contre les Dragons rouges qui compte une victoire et une défaite.

Privé de Vincent Rattez (fracture du péroné) et a priori de Damian Penaud (lésion au mollet gauche), Galthié devrait titulariser Gaël Fickou, habitué à jouer les pompiers de service, à l’aile gauche. Le centre du Stade Français (53 sélections) a déjà évolué à cinq reprises à ce poste sous la tunique bleue. Et en général, c’est plutôt gage de satisfaction.

Jefferson Poirot le grand perdant

Pour remplacer Fickou au centre, le staff technique devrait installer Arthur Vincent samedi au Principality Stadium aux côtés de Virimi Vakatawa, remis de sa blessure qui lui avait empêché d’être présent contre l’Italie.

Pour le reste, sans surprise, Antoine Dupont sera titulaire au poste de demi de mêlée, comme son coéquipier du Stade Toulousain, Romain Ntamack à l’ouverture. Chez les avants, la première ligne Baille-Marchand-Haouas, devant Paul Willemse et Bernard Le Roux, devrait être reconduite. Le capitaine et troisième ligne Charles Ollivon conserve sa place, tout comme François Cros, Grégory Alldritt, Anthony Bouthier ou encore Teddy Thomas. Le grand perdant serait Jefferson Poirot, déjà sur le banc lors des deux premiers matchs, qui se retrouverait cette fois en tribunes.

Tout n’est pas définitif. Le staff technique, qui prépare comme il se doit ce rendez-vous qui pourrait permettre au XV de France de décrocher une troisième victoire consécutive, ce qui n’est plus arrivé depuis 2010, dévoilera la composition ce jeudi.