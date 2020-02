Vidéo : Novak Djokovic joue avec des jeunes dans une rue de Belgrade en pleine nuit

Ça pour une surprise... Alors qu’il rentrait d’un entraînement, mardi, Novak Djokovic a croisé des jeunes en train d’échanger des balles au pied d’un immeuble dans une rue de Belgrade (Serbie). Sans hésiter, il s’est joint à la partie pour le plus grand plaisir des jeunes garçons.

Muni de ses raquettes, le numéro 1 mondial s’est pris au jeu avec un double sur ce court totalement improvisé comme en témoigne les vidéos immortalisées par des témoins de la scène et postées sur les réseaux sociaux. «Je rentrais avec mes raquettes et comme j’ai vu ces gamins qui jouaient sans filet, je leur ai dit que j’allais leur en apporter un à tendre entre les poteaux d’éclairage. On a juste marqué des lignes», a-t-il confié lors d’un événement organisé par sa fondation, alors qu’il n’était pas au courant que les images avaient été diffusées.

Vainqueur de l’Open d’Australie, au début du mois, son 17e titre du Grand Chelem, Djokovic n’a pas boudé son plaisir de cette partie, qui lui a rappelé son enfance. «On vit pour des moments comme celui-là. Maintenant que je suis père, je guette les occasions de jouer avec des enfants. J'adore les voir jouer entre eux, ou même contre un mur, c’est comme cela qu’on a tous commencé», a-t-il ajouté.

Novak Djokovic devrait reprendre la compétition à l’occasion du tournoi de Dubaï, qui se tient du 24 au 29 février.