«Fury peut battre n’importe qui !», l’ancien boxeur Fabrice Tiozzo se prononce avant le «rematch» Deontay Wilder-Tyson Fury

Alors qu’il sera aux commentaires, aux côtés de Sébastien Heulot, sur Canal+ (dans la nuit de samedi à dimanche à partir de 3h) pour le combat de l’année entre Deontay Wilder et Tyson Fury, l’ancien boxeur professionnel Fabrice Tiozzo s’est confié sur ce «rematch» qui s’annonce passionnant.

En tant qu’ancien professionnel, on imagine que ce combat vous plaît…

C’est un combat très excitant parce que le premier combat s’était fini sur un match nul. A l’époque, j’avais annoncé Tyson Fury comme vainqueur. Deontay Wilder qui n’a besoin que de deux secondes pour mettre un adversaire au sol était tombé sur un boxeur «chiant» qui est rapide, grand, avec de longs bras et qui encaissent bien les coups. Du coup, pour la première fois de sa carrière, l’Américain est tombé sur un redoutable adversaire. Je pense donc qu’une victoire peut être envisageable cette fois pour Fury.

Qu’est-ce qui vous fait dire ça ?

Il a la boxe pour maîtriser Wilder ! Ce n’est que mon humble avis mais je pense sincèrement que Fury avait gagné le premier combat. Oui, Wilder l’a touché deux fois mais sur la totalité du combat, il a beaucoup plus montré. Fury a les armes. Et, ce n’est pas pour lui manquer de respect mais Wilder n’est pas très compliqué à boxer.

S’il modifie son style, Deontay Wilder peut le faire ?

Ce n’est pas qu’une grosse brute comme certains le pensent. Il est très intelligent aussi mais sa boxe, c’est son punch. On l’a encore vu contre Luis Ortiz, il attend le bon moment pour décoller sa droite. Il va peut-être faire évoluer quelque chose mais sa boxe originelle, c’est ça. J’aimerai qu’il soit plus actif. Là, ce serait un grand champion. Je pense que le changement viendra plutôt de Fury même s’il n’a pas grand-chose à changer puisqu’il avait maîtrisé. Même s’il avait pris deux grosses droites, qu’il devra éviter cette fois.

La clé du combat, ce sera ce punch ?

Deontay Wilder ne compte que sur ça. Quand on regarde ses combats, il ne fait pas grand-chose. Il patiente, maîtrise, endort son adversaire pour attendre le bon moment. Et il suffit d’une seconde d’inattention… si la droite passe, c’est compliqué de ne pas tomber.

Le gagnant affrontera-il Anthony Joshua?

Il y aura un 3e combat. Peu importe le vainqueur. Je ne suis pas dans les contrats mais je pense que c’est inscrit dedans. Mais pourquoi pas ensuite. Maintenant, Anthony Joshua a affiché ses limites contre Andy Ruiz Jr. Je pense que Fury peut battre tout le monde. Il a battu Klitschko, il a maîtrisé Wilder. Il est moins beau à voir mais je pense qu’il peut battre tout le monde.

Joshua, Fury, Wilder… la boxe va bien ces dernières années…

Oui et il était temps ! C’est quelque chose de bien pour notre sport. Maintenant, il faut voir encore plus de combats comme ça, plus de boxeurs français aussi. Mais ça va venir encore et encore.