Vidéo : Tyson Fury domine largement Deontay Wilder pour redevenir champion du monde

Une confrontation à sens unique. Le Britannique Tyson Fury s'est emparé de la ceinture WBC des poids lourds, en battant au 7e round l'Américain Deontay Wilder, quatorze mois après un premier combat mémorable soldé par un nul, samedi au MGM Grand de Las Vegas.

Avec quasiment le même enchaînement à chaque fois, direct du gauche, jab du droit en plein visage, Fury a d'abord envoyé au tapis son adversaire à la 3e reprise, avant de lui asséner plusieurs fois les mêmes coups aux 5e et 7e reprises, moment auquel le camp de l'Américain a stoppé le calvaire en jetant l'éponge.

Dans l'incompréhension, Wilder a contesté la décision, avant d'être ramené à la raison par son camp. C'est un miracle pourtant qu'il n'ait pas fini KO, tant il aura titubé et vacillé sous les coups de son adversaire du soir.

“Why did you do that? Why did you do that?” @BronzeBomber asks his corner why they threw in the towel. #WilderFury2 pic.twitter.com/TmPRXOYghZ

