Ligue des champions : Zinédine Zidane et le Real Madrid sous pression face à Manchester City

Attention danger. Alors qu’il avait trouvé son rythme de croisière, le Real Madrid reçoit Manchester City, mercredi en 8e de finale aller de la Ligue des champions, dans de mauvaises conditions et avec des doutes à lever.

En quatre matchs, les hommes de Zinédine Zidane ont été éliminés de la Coupe du Roi (par la Real Sociedad, 4-3) et ont vu le FC Barcelone leur repasser devant en championnat après avoir enchaîné un nul contre le Celta Viga et perdu à Levante. Autant dire que la réception des Citizens à Santiago-Bernabeu s’apparente au match de tous les dangers.

Déjà éliminés à ce stade de la compétition l’an passé – avec Santiago Solari à leur tête – par l’Ajax Amsterdam, les Merengues ne souhaitent pas connaître la même mésaventure, qui pourrait provoquer un nouveau séisme à la Maison Blanche.

S'appuyer sur l'expérience en C1

Reste qu’en plus des mauvais résultats, les Madrilènes seront privés d’Eden Hazard. De nouveau blessé le week-end dernier alors qu’il venait de faire son retour il y a à peine deux semaines, le Belge souffre d’une fissure au niveau du péroné distal droit. «Je ne sais pas ce qui va se passer (pour la fin de saison), a confié Zidane. J’espère qu’il va reprendre, mais je ne sais pas.»

En plus de cette grosse absence, en face, les hommes de Pep Guardiola, qui joue son avenir chez les Mancuniens sur ce 8es de finales, arriveront en forme, eux qui viennent de s’imposer contre West Ham et surtout à Leicester, troisième de Premier League. Les Skyblues, qui n’ont jamais réussi à aller au bout malgré leurs moyens économiques conséquents, voudront prendre un avantage avant le retour en Angleterre dans trois semaines. Mais aussi et surtout retarder leurs adieux à l’Europe, en principe pour deux ans, après les sanctions de l’UEFA pour violation du fair-play financier.

Néanmoins, le Real Madrid s’appuiera sur son expérience en Ligue des champions. Fort de ses 13 titres, dont les trois derniers avec le technicien français à sa tête, le club espagnol est un habitué de la phase éliminatoire. Car la Ligue des Champions, c'est toujours un peu spécial. «L’hymne est une motivation supplémentaire pour les joueurs et les supporters, a confié Sergio Ramos. Ce n’est pas un hasard si nous avons un palmarès historique. C’est un privilège de jouer ce genre de match.» A prouver sur le terrain désormais.