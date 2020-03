«La guerre vient de commencer» : Deontay Wilder veut sa revanche contre Tyson Fury

Il active sa clause. Battu pour la première fois de sa carrière par Tyson Fury le 22 février dernier à Las Vegas, Deontay Wilder s’est exprimé sur les réseaux sociaux samedi. Le boxeur américain compte revenir…

L’Américain, qui a perdu son titre WBC des poids lourds qu’il possédait depuis 2015 , a annoncé son envie de vite en découdre de nouveau avec le Gypsy King.

«Votre roi est ici, et on n’ira nulle part car la guerre vient de commencer, a lancé «The Bronze Bomber» à ses fans. Je vais me relever. Je suis fort. Je suis un roi, tu ne peux pas prendre ma fierté. Je suis un guerrier, je suis un roi qui n’abandonnera jamais et qui se battra jusqu’à la mort. Et si quelqu’un ne comprend pas ça, ne comprend pas ce que c’est que d’aller à la guerre et de se battre, nous ressusciterons.»

Un troisième combat pourrait donc très rapidement avoir lieu. Dès cet été ? En tout cas, Wilder y tient et donne rendez-vous à Fury.

«Nous retrouverons le titre. Je reviendrai. Nous allons garder la tête haute. Votre roi est en pleine forme. Nous renaîtrons comme un phénix renaît de ses cendres et nous retrouverons notre titre. Je te verrai dans quelques mois, car la guerre vient de commencer.»