PSG : Cavani préféré à Icardi contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions ?

A l’aller, Thomas Tuchel avait décidé de se passer d’Edinson Cavani et Mauro Icardi. Il devrait en être autrement, ce mercredi, lors de la venue du Borussia Dortmund en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

S’il n’a pu se servir du déplacement à Strasbourg, reporté en raison de l’épidémie du coronavirus, pour effectuer les derniers tests et réglages en vue de ce rendez-vous crucial, l’entraîneur du PSG aurait dans l’idée de revenir à un schéma tactique plus classique avec quatre éléments offensifs. Et si Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria, à condition que l’Argentin soit pleinement remis de sa blessure musculaire, devraient être présents au coup d’envoi sur la pelouse du Parc des Princes, l’incertitude demeure sur l’identité du 4e «fantastique».

Tuchel a encore 72 heures de réflexion pour trancher entre l’Uruguayen et l’Argentin, mais la tendance pencherait en faveur du meilleur buteur de l’histoire du club parisien, selon les informations de Telefoot, qui précise que l’ancien coach de Dortmund n’a pas encore donné la composition à ses joueurs.

Edinson Cavani a été titularisé lors des trois matchs du PSG depuis la défaite au match aller. Avec des fortunes diverses. L’ancien napolitain avait trouvé le chemin des filets contre Bordeaux (4-3) avant de faire preuve d’une incroyable maladresse face à Dijon (4-0), quand Icardi avait marqué sur son premier ballon, et d’être très discret à Lyon en Coupe de France (1-5). Mais pas suffisant, apparemment, pour remettre en cause sa présence dans l’esprit de Thomas Tuchel.