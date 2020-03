Vidéo : les images de l'incroyable victoire de Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk à l'UFC 248

Quel combat. Au terme d’une opposition qui aura tenu toutes ses promesses, Weili Zhang est venu à bout de Joanna Jedrzejczyk pour conserver la ceinture straw-weight samedi lors de l’UFC 248.

Pour se première défense de titre, la Chinoise l’a emporté finalement de justesse par décision partagée des arbitres au terme des cinq rounds de grandes factures.

Une chose est certaine, ce combat figure désormais parmi les combats les plus impressionnants dans l’histoire de la division féminine.

One of the greatest fights of all time. What a battle. #UFC248 pic.twitter.com/011Iv6W8NV

— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 8, 2020