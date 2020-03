Le match de Ligue des champions PSG-Dortmund ne sera pas diffusé en clair malgré la demande des supporters

Après l’annonce du huis clos pour le 8e de finale retour de Ligue des champions PSG-Dortmund, les supporters ont réclamé, sur les réseaux sociaux, que le match soit diffusé gratuitement.

Malheureusement pour les fans, comme l’indique L’Equipe, qui a contacté le groupe Altice qui diffuse la compétition via RMC Sport, il n’est pas possible de mettre «en clair» le choc entre Paris et le Borussia. Et surtout que cela n’était absolument pas envisagé.

Les supporters devront donc se tourner vers un abonnement, se rendre dans un bar, un café ou un restaurant ou avoir des amis ayant souscrit à la chaîne.

A noter qu’en Italie, le ministre des Sports, Vincenzo Spadafora, avait demandé le week-end dernier aux diffuseurs de la Serie A de retransmettre en clair les rencontres se tenant à huis clos. Une réclamation non suivie par les télés payantes.