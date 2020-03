Coronavirus : la Ligue des champions va-t-elle être annulée ?

Le monde du ballon rond tremble. Alors que plusieurs huis clos, suspensions, annulations d'événements sportifs ont lieu, l'UEFA pourrait décider de mettre à l'arrêt la Ligue des champions, à cause de la propagation du coronavirus.

Si le PSG est enfin parvenu à vaincre le mauvais sort en se qualifiant pour la première fois depuis 2016 en quarts de finale de la C1, il n'aura pas peut-être pas l'occasion de les disputer.

L'UEFA examinerait en effet la possibilité de suspendre les Coupes européennes (Ligue des champions et Ligue Europa) en raison du coronavirus.

La propagation de l'épidémie et le fait que plusieurs formations soient touchées (Juventus, Real Madrid…) force les hauts responsables de l'instance européenne à réfléchir à décaler ou même annuler les rencontres à venir.

Si le PSG, Leipzig, l'Atalanta Bergame ou l'Atlético Madrid ont composté leur ticket pour les quarts de finale, il reste encore huitièmes de finale retour à disputer la semaine prochaine dont Manchester City-Real Madrid, FC Barcelone-Naples et Juventus-Lyon. Des rencontres à risques vu le contexte.

La balle est donc désormais dans le camp de l’UEFA, qui se retrouve confrontée à un casse-tête avec des compétitions de clubs désormais partiellement paralysées. Et sa marge de manœuvre est étroite compte tenu du début de l'Euro fixé au 12 juin. L'instance se réunira le 17 mars pour apporter des réponses complètes.

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.



Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.



