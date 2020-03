Coronavirus : quels scénarios pour la fin de saison en Ligue 1 ?

Un peu partout dans le monde, la pandémie du coronavirus a mis en sommeil le sport jusqu’à nouvel ordre. Le football et la Ligue 1 n’ont évidemment pas été épargnés avec l’espoir que la saison en cours puisse reprendre et aller à son terme en l’étendant jusqu’au mois de juin, alors qu’il reste encore une dizaine de journées à disputer. Dans le cas contraire, quels seraient les scénarios possibles ?

Les règlements de la Ligue de football professionnel ne permettent pas de tirer au clair une situation inédite, qui a mis en émoi différents acteurs du football hexagonal aux avis et intérêts divergents. Deux solutions se dégagent néanmoins en cas de non reprise.

La première, portée par Jean Michel Aulas, serait d’instaurer une saison dite «blanche». En d’autres termes, l’exercice actuel serait tout simplement annulé. Aucun titre de champion de France ne serait attribué et il n’y aurait aucune relégation en Ligue 2. Les clubs qualifiés en Coupe d’Europe seraient les mêmes que cette saison avec le PSG, Lille et Lyon, pourtant seulement 7e à dix points du podium, en Ligue des champions et Rennes, Saint-Etienne et Strasbourg en Ligue Europa.

Une hypothèse défendue par le président de l’OL qualifiée d’«opportuniste» ou encore d’«indécente» par les dirigeants de Marseille (2e) et Rennes (3e), bien placés pour jouer la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. Cette idée a également été retoquée par la LFP et fermement critiquée par la Fédération française de football. «Vouloir gagner une place européenne parce qu'il y a un virus ne me parait pas être quelque chose de très qualitatif», a regretté, ce dimanche, sur Téléfoot, son président Noël Le Graët.

L’autre possibilité serait de figer le classement au soir de la 27e journée, comme la 28e n’a pu être jouée dans son intégralité avec le report du match entre Strasbourg et Paris. Le club de la capitale se verrait attribuer un 9e titre de champion de France, l’OM et le Stade Rennais obtiendraient leur billet pour la Ligue des champions, alors que Lille jouerait la Ligue Europa en compagnie de Lyon et Montpellier comme les finales de la Coupe de France et de Coupe de la Ligue ne pourront pas être disputés.

Mais la décision finale, liée à la tenue ou non de l’Euro 2020, reviendra à la FFF, et non à la LFP. «La Fédération est seule maître du jeu sur le futur», a insisté Noël Le Graët, rappelant que la Fédération était la seule «habilitée» à décider si le championnat «continue ou pas». Toute décision qui concerne le football français est en effet validée par le comité exécutif de la FFF. Et ce dernier pourrait tenir une séance extraordinaire pour se pencher sur cette situation exceptionnelle. Même si le vœu de tous est qu’elle revienne à la normale le plus rapidement possible et qu’il n’y ait pas besoin de prendre une décision sans précédent.