En conflit avec leur fédération, les footballeuses américaines rentrent sur la pelouse avec le maillot retourné

Les joueuses de l'équipe de football américaine sont rentrées sur le terrain en portant leur maillot retourné.

Ce geste symbolique avait pour but de cacher le logo de la Fédération américaine de football. En effet, un conflit oppose les joueuses et leurs dirigeants : les premières poursuivent depuis un an les seconds pour discrimination salariale fondée sur le sexe. Elles réclament 66 millions de dollars en arriérés de salaires en vertu de la loi sur l'égalité de rémunération et de la loi sur les droits civils.

Looking at ISI Photos and saw that #USWNT players have all taken the field wearing their warm-up jerseys inside out, hiding the U.S. Soccer crest... but not the four stars.





Yeah, that feels intentional.





Brad Smith/ISI pic.twitter.com/rGEiYghZfb

— Meg Linehan (@itsmeglinehan) March 11, 2020