Ligue des champions : le PSG sur le toit de l'Europe dès cette saison pour les amateurs de football

Est-ce enfin la bonne pour le PSG ? Les amateurs de football y croient. 56% d’entre eux pensent que le club de la capitale peut remporter la Ligue des champions cette saison, selon un sondage Odoxa pour RTL et Groupama publié ce dimanche.

Jamais ils n’ont été aussi nombreux à imaginer Paris sur le toit de l’Europe. Ils n’étaient 47 % en 2015 et 53 % en 2016. Mais la victoire contre le Borussia Dortmund en 8e de finale retour (2-0) et la qualification pour les quarts de finale semblent avoir agi comme un déclic et ont fait (re)naître l’espoir d’un premier sacre du champion de France dans la compétition.

Avec ce succès, 66% des fans de ballon rond estiment en effet que les Parisiens tiennent leur «match référence» sur la scène européenne, alors qu’ils restaient sur trois déconvenues consécutives au stade des huitièmes contre Barcelone, le Real Madrid et Manchester United.

Ce regain d’optimisme peut également s’expliquer par l’effectif du PSG. Car 84% des amateurs de football considèrent que le club dispose de certains des meilleurs joueurs actuels dans le monde. Sans les citer, ils pensent sûrement à Neymar et Kylian Mbappé. Ils sont même 54% à estimer que Paris est tout simplement «la meilleur équipe de club française de l’histoire».

Mais également 61% à situer Paris au niveau des meilleurs clubs européens du monde, renforçant l’idée de voir Thomas Tuchel et ses joueurs soulever la Ligue des champions le 30 mai prochain à Istanbul (Turquie). Si la compétition va jusqu’à son terme…