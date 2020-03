Le PSG 7e effectif le plus cher d’Europe

Le PSG se rapproche du milliard… L’effectif parisien est valorisé à 979 millions d’euros, selon «la Lettre hebdomadaire» de l’Observatoire du football CIES, publiée ce lundi. Le club de la capitale pointe ainsi à la 7e place du classement des clubs européens les plus valorisées sur le marché des transferts.

Avec une valeur estimée à plus de 250 millions, Kylian Mbappé représente à lui seul plus du quart de la valeur totale du champion de France, qui est sans surprise la première équipe française devant Lyon, 20e avec une valeur de transfert estimée à 532 millions d’euros.

Dans ce classement, établi en prenant en compte les 20 joueurs avec les valeurs les plus élevées sur le marché des transferts, Paris devance des clubs comme l’Atlético Madrid (836 millions d’euros), la Juventus Turin (783 millions d’euros) ou encore le Bayern Munich (716 millions d’euros).

Le Top 6 est dominé par des clubs qui dépasse le milliard d’euros avec en tête Liverpool. L’effectif du champion d’Europe en titre est valorisé à hauteur de 1,4 milliard d’euros.

Un autre club de Premier League suit derrière avec Manchester City (1,36 milliard d’euros), qui devance les deux géants espagnols Barcelone (1,17 milliard d’euros) et le Real Madrid (1,1 milliard d’euros). Deux autres formations anglaises complètent ce Top 6 avec Chelsea (1,008 milliard d’euros) et Manchester United (1,007 milliard d’euros).

.@LFC at the top of the @CIES_Football rankings for most valuable squad from a transfer value perspective! Six clubs valued at more than € billion! Data for all big-5 league clubs https://t.co/fuEPOmlocd pic.twitter.com/hGwDazElcQ

— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 16, 2020