Quand aura lieu l’Euro 2021 ?

Changement de calendrier pour l’Euro de football. L’ampleur de la pandémie de coronavirus a poussé l’UEFA a reporté d’un an la 16e édition du Championnat d’Europe qui aura lieu à l’été 2021.

La compétition devait initialement se tenir du 12 juin au 12 juillet prochain avec un match d’ouverture entre l’Italie et la Turquie à Rome (Italie) et une finale à Londres (Angleterre). Mais en raison de son report, causé par la crise sanitaire qui touche la majeure partie des pays du Vieux Continent, son coup d’envoi sera finalement donné le vendredi 11 juin et le tournoi s’achèvera le dimanche 11 juillet.

«La santé des supporters, du personnel et des joueurs doit être notre priorité numéro un», a indiqué l’UEFA par la voix de son président Aleksander Ceferin. Avant d’ajouter : «L’idée de célébrer un festival du football dans des stades vides, fan zones désertes pendant que tout le continent est confiné, sans joie, nous ne pouvions pas l'accepter pour célébrer le 60e anniversaire de la compétition.»

Le format de cet Euro ne devrait en revanche pas être modifié. Pour fêter son 60e anniversaire, la compétition se déroulera toujours dans douze villes à travers l’Europe (Londres, Rome, Bakou, Saint-Pétersbourg, Copenhague, Bucarest, Dublin, Bilbao, Budapest, Munich, Amsterdam et Glasgow).