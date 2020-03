Coronavirus : les 24 Heures du Mans reportées en septembre

Prévues les 13 et 14 juin, les mythiques 24 Heures du Mans ont été reportées, ce mercredi, aux 19 et 20 septembre en raison de la pandémie de coronavirus.

«Conséquence de l’évolution sanitaire liée au coronavirus et des restrictions actuelles en France et dans le monde, l’Automobile Club de l’Ouest (ACO), organisateur des 24 Heures du Mans, en concertation avec le Championnat du monde d’endurance FIA WEC et la Fédération internationale automobile (FIA), a décidé de reporter la 88e édition des 24 Heures du Mans», a indiqué l'ACO dans un communiqué.

«Le report des 24 Heures du Mans entraîne une actualisation des calendriers du FIA WEC, qui sera communiquée prochainement», a ajouté l’organisateur. «Ces informations seront officialisées ultérieurement tout comme le déroulé précis de la 88e édition des 24 Heures du Mans 2020.»

C’est la troisième épreuve de sports mécaniques de premier plan affectée sur le sol français, après le report des 24 Heures du Mans motos des 18 et 19 avril aux 5 et 6 septembre et l’annulation de l’ePrix de Formule E de Paris, qui devait avoir lieu le 18 avril. Le Grand Prix de France moto du 17 mai au Mans et le Grand Prix de France de Formule 1 du 28 juin au Castellet (Var) sont pour le moment encore programmés.