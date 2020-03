Coronavirus : testé positif, Blaise Matuidi ne présente aucun symptôme et donne des nouvelles rassurantes

Blaise Matuidi va bien. Au lendemain de l’annonce de son test positif au coronavirus, l’international tricolore a tenu à rassurer via un message publié sur les réseaux sociaux.

«Je suis positif, je suis fort, le moral est bon», a écrit le milieu de terrain de la Juventus dans un post accompagné d’une photo, où il apparaît avec un sourire et le pouce en l’air. A l’isolement à domicile depuis une semaine, comme l’ensemble de ses coéquipiers après l’annonce du test positif du défenseur Daniele Rugani, le champion du monde tricolore ne présente aucun symptôme de la maladie.

«On a reçu le résultat du test de mon mari. Si on n’avait pas fait le test, on ne l'aurait pas su. [...] C’est une maladie très vicieuse. Vous pouvez être porteur sain, comme mon mari. Il est positif sans avoir de symptômes», avait indiqué sa femme un peu plus tôt.

L’ancien Parisien en a également profité pour lancer un appel à respecter les consignes pour lutter contre la propagation du Covid-19 dans le monde. «Je suis positif, nous ressortirons collectivement plus forts de cette épreuve. (…) Restons disciplinés et unis. (…) Nous allons le faire.»