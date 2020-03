Coronavirus : le Bayern Munich instaure le «cyber-entraînement»

Comme un peu partout en Europe, la Bundesliga est à l’arrêt en raison de la pandémie de coronavirus. Afin d'éviter les déplacements et les risques de propagation tout en maintenant un lien social, le Bayern Munich a instauré, depuis mercredi, les «cyber-entraînements».

Ce concept novateur permet aux joueurs de participer en ligne à une séance dirigée depuis le centre d’entraînement du club allemand. «Nous devons tout faire pour réagir positivement à la situation», a expliqué, ce jeudi, l’entraîneur Hansi Flick au lendemain du premier «cyber-entraînement» effectué dans une ambiance studieuse. «Tous étaient motivés, tout le monde l’a fait avec application», a assuré le coach bavarois.

Cette nouvelle façon de s’entraîner a été mise en place par le champion d’Allemagne pour respecter au mieux les consignes des autorités sanitaires, alors que la Bavière n’a pas encore pris de mesures de confinement obligatoire. Elle permet également de conserver un lien entre tous les membres de l’équipe. «Il sera important pour nous de rester tous les jours en contact, tout le groupe sera là pour l’entraînement», a ajouté Flick, qui dirige ces séances suivies par les coéquipiers de Robert Lewandowski à l’aide de leurs tablettes.

L’ensemble de l’effectif est aussi équipé de montres spécifiques qui permettent au staff de recevoir différentes données comme la fréquence cardiaque. Et les séances, d’une durée comprise entre 75 et 90 minutes selon les exercices, sont composées entre autres d’exercices de stabilité et de séances intensives sur des vélos d’intérieur. «En gros, nous allons alterner le travail d’endurance et les exercices de fractionné intensif, et aussi du travail en force», a expliqué Flick.

«On exige d’eux la même ponctualité et la même discipline. Mercredi, après l’entraînement, la liaison vidéo a duré encore longtemps, les joueurs se sont parlé, ont échangé. C’est pourquoi les entraînement en vidéo-conférence sont des moments importants de la vie collective, en cette période» a indiqué le responsable de la préparation physique du Bayern. Une méthode qui pourrait donner des idées à d’autres clubs.