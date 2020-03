Coronavirus : jongler avec du papier toilette, le nouveau défi des footballeurs

En cette période de confinement, en raison de la pandémie de coronavirus, les footballeurs s’occupent comme ils peuvent. Et pour passer le temps, et garder un peu la forme, un nouveau défi a été lancé. Il consiste à jongler avec un rouleau de papier toilette.

L’un des premiers à s’être prêté au jeu est Alavaro Gonzalez. Sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le défenseur espagnol de l’OM a réussi une série de dix jongles avant de tomber au sol et lancer le défi, appelé #StayAtHomeChallenge, à plusieurs de ses coéquipiers, dont Valentin Rongier, Dario Benedetto ou encore de Dimitri Payet.

De nombreux footballeurs ont suivi le mouvement et publié leurs exploits. A l’image d’Aymeric Laporte, Bruno Fernandes, Enzo Zidane ou encore Matthis De Ligt. Avec plus ou moins de réussite.

Bruno Fernandes takes on the #StayAtHomeChallenge in his United shorts pic.twitter.com/eecFFP1qSS

— utdreport (@utdreport) March 16, 2020