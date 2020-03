Coronavirus : Thiago Silva et sa femme ont quitté la France car ils n'avaient «plus de nourriture» (vidéo)

Tout comme Neymar, Thiago Silva et sa famille ont choisi de quitter la France et de se rendre au Brésil en raison de la pandémie de coronavirus et des mesures de confinement prises en France. Un choix que la compagne du défenseur et capitaine du PSG a tenté de justifier sur les réseaux sociaux.

Avec plus ou moins de réussite. Si cet exil de l’autre côté de l’Atlantique n’a pas manqué de faire réagir, les explications avancées par Belle Silva risquent également de faire beaucoup parler. Ce retour au pays aurait été motivé par le manque de nourriture et les difficultés d’en trouver dans la capitale. «C’est une décision que nous avons prise ensemble mon mari et moi. La situation à Paris, c’est vraiment triste. Je n’ai pas à me programmer pour stocker des choses chez moi. Je ne trouvais plus rien au marché. On a décidé de trouver un vol pour rentrer au Brésil parce qu’ici je trouve encore des choses dans les supermarchés», a-t-elle confié.

Et de poursuivre : «Comme je n’avais plus de nourriture chez moi, ça allait vraiment être difficile de rester 30-40 jours sans nourriture. C’est impossible. Je n’ai pas eu le temps d’y aller et quand j’ai pensé à y aller c’était déjà tout fini.»

Leur quotidien sera toutefois identique à celui dans la capitale. «Ici au Brésil, je vais continuer avec la même habitude que celle que j’avais à Paris. Je vais rester chez moi avec ma famille, car ici aussi on ne peut pas sortir. Je n’ai pas beaucoup de choses à faire également», a ajouté l’épouse de Thiago Silva. Même si elle a «plus d’options pour rester chez mois avec les enfants. Ici on a une piscine et on a plus d’espaces.»

Ils ont honte de rien.. Vive la France mon cul ouais.. Quel honte.. La pauvre elle trouve rien sur le marché.. Faut arrêter de nous prendre pour des cons... pic.twitter.com/KCuTMpOnHq — ..... (@imbp20) March 18, 2020

Si le PSG n’a pu s’opposer à ce départ, et à ceux de certains de ses coéquipiers, effectué dans un cadre privé, le club a insisté sur les consignes sanitaires à respecter, ainsi que sur le programme d’entraînement individuel à suivre quotidiennement.