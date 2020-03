Coronavirus : Robert Lewandowski et sa femme font un don d’un million d’euros

La solidarité continue de s’organiser en pleine pandémie de coronavirus. Et à l’instar d’autres sportifs, Robert Lewandowski a fait preuve d’une incroyable générosité. L’attaquant du Bayern Munich et sa femme Anna, championne de karaté, ont effectué un don d’un million d’euros.

«Nous sommes tous au courant de cette situation difficile. Aujourd’hui, nous jouons tous dans la même équipe. Soyons forts dans ce combat. Si nous pouvons aider des gens, faisons-le ! La situation touche chacun d’entre nous et c’est pourquoi nous vous demandons de suivre les consignes et d’écouter ceux qui en savent le plus. Faites preuve de responsabilité. Nous sommes dans cette situation ensemble et nous nous en sortirons ensemble», a indiqué l’international polonais, contacté par Bild.

Cette initiative s’inscrit dans la même lignée que celle de ses coéquipiers en club Joshua Kimmich et Leon Goretzka. Ils ont décidé de lancer une campagne de dons dans laquelle ils ont versé 500.000 euros chacun. Plusieurs internationaux allemands comme Mats Hummels, Julian Draxler ou encore Leroy Sané ont participé à faire grimper une cagnotte qui s’approche des deux millions d’euros.

Alors que la Bavière figure parmi les régions les plus touchées d’Allemagne, où les écoles, les crèches ainsi que les lieux publics considérés comme non essentiels ont été fermés et que les rassemblements dans l’ensemble du pays ont été interdits, les fonds seront notamment destinés aux hôpitaux et au personnel médical mais aussi aux associations d’aide alimentaire.