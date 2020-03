Zlatan Ibrahimovic part à la chasse au coronavirus et lance un appel aux dons pour les hôpitaux italiens

La situation ne cesse de se dégrader en Italie. Et devant l’ampleur de la pandémie de coronavirus dans le pays européen le plus touché, Zlatan Ibrahimovic a décidé de prendre les choses en main. Revenu à l’AC Milan cet hiver, l’attaquant suédois a lancé, ce mercredi, une collecte de fonds pour les hôpitaux italiens.

«L’Italie m’a toujours tant donné et, en ces temps dramatiques, je veux rendre encore plus à ce pays que j’aime», a écrit sur son compte Instagram celui qui a également porté les couleurs de la Juventus Turin et de l’Inter Milan.

«J’ai décidé, avec les personnes qui travaillent avec moi, de créer une collecte de fonds pour les hôpitaux Humanitas. (...) Ensemble, nous pouvons vraiment aider les hôpitaux, les médecins et infirmières qui travaillent chaque jour de manière désintéressée pour sauver nos vies», a ajouté l’ancien Parisien, qui a lui-même effectué un don total de 100 000 euros et qui espère récolter au moins un million d’euros pour venir en aider au personnel médical, qui travaille sans relâche.

Et il compte sur la mobilisation et la responsabilité de chacun pour éradiquer cette maladie qui sévit à travers le monde. «Ensemble, chassons le coronavirus et gagnons ce match !», a-t-il lancé. Avant de conclure : «Et rappelez-vous : si le virus ne va pas à Zlatan, Zlatan va au virus !»