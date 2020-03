Coronavirus : quand reprendra la saison de Ligue 1 ?

Comme de nombreux championnats, la Ligue 1 est à l’arrêt depuis le 13 mars en raison de la pandémie de coronavirus. Et il risque de falloir prendre son mal en patience avant qu’elle reprenne ses droits car une reprise pourrait ne pas avoir lieu avant mi-juin.

Ce serait le scénario le plus optimiste. Une chose est sûre, en l’état actuel de la crise sanitaire, il est inenvisageable d’espérer voir la saison reprendre à court terme. «On ne pourra pas jouer tant que la courbe ne sera pas inversée», a estimé Bernard Caïazzo, président du syndicat de clubs de L1 Première Ligue et du conseil de surveillance de Saint-Étienne dans un entretien à France Bleu Loire. «C’est à dire en juillet-août, au mieux le 15 juin», a-t-il ajouté. Ces propos laissent présager encore près de trois mois d’interruption.

Et cette reprise tardive, si elle devait avoir lieu, ne doit pas empêcher, cette saison 2019-2020 d’aller à son terme. «Il faut à tout prix finir le championnat. Quitte à terminer l'exercice en juillet-août, et reprendre dans la foulée», a préconisé Bernard Caïazzo qui a également insisté sur les conséquences de cette pandémie sur la santé financière des clubs.

Particulièrement inquiet, le dirigeant stéphanois en appelle à l’état pour éviter une catastrophe. «Sans aides de l’État, d’ici six mois, c’est la moitié des clubs pro qui dépose le bilan», a-t-il assuré, alors que le championnat de France aurait déjà perdu «entre 500 et 600 millions d’euros». Des pertes qui s’expliquent entre autres par le manque de recettes. Et qui risquent encore de s’accroitre dans les prochaines semaines.