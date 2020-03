Coronavirus : Ancienne étudiante en médecine, une joueuse du PSG prête à enfiler sa blouse blanche

Nadia Nadim est attaquante au PSG. Mais la Danoise est également une ancienne étudiante en médecine. Et avec la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, elle est prête à venir en aide pour lutter contre la maladie.

Si le football, son club et ses coéquipières lui manquent, Nadia Nadim n’en demeure pas moins préoccupée par la situation. «Ce n’est pas une période facile, mais il faut être intelligent, car ce n’est pas une petite chose. Il y a des gens en danger», a-t-elle affirmé sur les réseaux sociaux du PSG. Et elle sait de quoi elle parle.

En plus d’être une ancienne étudiante, elle a «beaucoup d’amis médecins», mais surtout une sœur aînée également médecin et des sœurs cadettes infirmières, «qui travaillent tous les jours».

De retour au Danemark pendant cette période de confinement, pour être au plus près de sa famille, elle suit un programme spécifique fourni par le staff du club de la capitale. Mais Nadia Nadim pourrait prêter main forte si besoin. «Si la situation venait à s’aggraver et qu’ils ont besoin de médecins, je vais évidemment me porter volontaire. (…) Si c’est vraiment, vraiment mauvais alors je mettrai la blouse blanche et j’irai sauver quelques personnes» a confié l’attaquante, qui a le sens du but. Mais également du dévouement.