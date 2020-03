Coronavirus : Le PSG fait un premier don de 100 000 euros au secours populaire

Les élans de solidarité se multiplient en pleine pandémie de coronavirus. Dernier en date avec le PSG qui, par l’intermédiaire de sa fondation, a fait un don, ce mardi, de 100 000 euros au bénéfice du secours populaire français (SPF).

Cette somme est destinée à venir en aide aux «populations les plus vulnérables face à la crise sanitaire», a indiqué le club de la capitale. Elle s’inscrit «en supplément» d’une convention de 400 000 euros sur trois ans signée avec l’association française début mars, et «viendra soutenir les actions quotidiennes du SPF auprès de milliers de personnes en difficulté», a ajouté le PSG dans un communiqué.

Dans les faits, ce «premier» don sera réparti en quatre catégories pour venir à la fois en aide «aux Médecins du SPF via le financement de matériel de protection sanitaire et d’hygiène pour la formation de 2 000 bénévoles en capacité d’informer, de répondre aux interrogations et de communiquer les gestes barrières.»

Mais aussi «aux enfants déscolarisés et isolés via le financement de 5 000 kits éducatifs composés de matériel pour l’école, de jeux et d’activités ludiques», ainsi qu’«à près de 900 personnes sans-abri via l’organisation de maraudes alimentaires régulières, de produits d’hygiène et le maintien d’un lien social». Et enfin «aux personnes âgées ou isolées via la livraison de 10 000 colis alimentaires à domicile, de produits d’hygiène et le maintien d’un lien social.»

Cette initiative sera suivie d’autres car, dans les prochains jours, le PSG envisage de lancer une plate-forme de financement participatif pour recueillir les dons de ses fans et de ses partenaires au bénéfice notamment du «personnel soignant et des hôpitaux», a confié un dirigeant du club parisien à l’AFP.