Coronavirus : Des écuries de Formule 1 vont fabriquer du matériel médical

La Formule 1 est à l’arrêt. La saison 2020 n’a même pas pu commencer en raison de la pandémie de coronavirus dans le monde. Et pour lutter contre cette crise sanitaire, plusieurs écuries vont réunir leurs compétences pour produire du matériel médical.

Devant l’urgence de la situation en Italie, pays le plus touché en Europe, Ferrari, qui a également fait un don de 10 millions d’euros, avait déjà annoncé son intention de produire des pièces pour les appareils de respiration et systèmes de ventilation pour doubler la production et remédier au manque de matériel.

D’autres équipes vont lui emboiter le pas. A la demande du gouvernement britannique, qui a lancé un appel à divers industries et au secteur privé, sept écuries ont décidé d’unir le savoir-faire de ses ingénieurs pour former le «Projet Pitlane» et mettre en commun leurs compétences en matière de conception et de production.

Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point, Haas et Williams vont ainsi analyser du matériel médical pour ensuite le reproduire, mais également fabriquer des pièces pour des respirateurs ainsi que concevoir puis fabriquer un nouveau prototype de matériel médical avant d’être produit en grande quantité en cas d’homologation.

«Ce Projet Pitlane puisera dans les ressources de chaque membres des écuries dans la plus grande efficacité, se basant sur le cœur des compétences de l’industrie de la F1 : une rapidité de conception, de fabrication de prototypes, de test et d’assemblage», ont indiqué les écuries dans un communiqué. Elle se disent également «prêtes à intervenir dans d’autres domaines nécessitant une réponse technologique rapide et innovante au défi unique que constitue la pandémie du coronavirus».

Et ce projet a déjà produit ses premiers effets avec Mercedes. En collaboration avec une université de Londres, ses ingénieurs ont mis au point un appareil respiratoire pour aider les patients atteint par le coronavirus. Une centaine d’appareils auraient déjà été réservés par l’organisme chargé d’autoriser les médicaments et produits médicaux outre-Manche dans le but d’effectuer des essais cliniques. Jusqu’à 1 000 appareils par jour pourraient être fabriqués par les écuries.