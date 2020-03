Olivier Giroud, Bassem, Ronaldo… Karim Benzema fait une mise au point après ses propos sur Instagram

Au lendemain de son Live Instagram lors duquel une phrase a été reprise par tout le monde concernant Olivier Giroud mais aussi sur son soutien au blogueur Bassem, Karim Benzema a tenu à faire une mise au point.

«On confond pas la F1 avec le karting. Et je suis gentil.» Après un direct vidéo avec ses fans et de nombreux invités dont la légende du football, Ronaldo (le Brésilien), c’est la phrase – ajoutée au soutien de Bassem Braïki, un blogueur critiqué pour ses propos souvent à caractère racistes, qui a été relayée en masse sur les réseaux sociaux et fait polémique.

L’attaquant du Real Madrid, qui répondait à une question du youtubeur Mohamed Henni, a donc décidé de revenir sur ses propos et de les expliquer afin de calmer le jeu.

«Je vais revenir sur ces deux petites choses qui ont été dites hier, a lancé l’ancien Lyonnais. Sur Olivier Giroud déjà, où j’ai dit la vérité tout simplement. Mais on n’a pas retenu le fait où je parlais de lui et ce qu’il apportait en équipe de France. On a retenu juste quand j’ai dit que j’étais la F1 et lui le karting. C’est ce que je pense et c’est la vérité. Si tu demandes avec «R9» (Ronaldo), lui c’est la F1 et moi, je suis le karting, c’est comme ça.»

Dans cette vidéo de deux minutes publiées sur ses réseaux sociaux, «KB9» est ensuite revenu sur son soutien polémique apporté à Bassem, originaire du 69 comme lui. «Je vois que les gens commencent à rentrer dans un délire racisme, a-t-il détaillé. J’ai dit, ‘je ne cautionne pas ce qui lui est arrivé en bas de chez lui (Il s’était fait attaquer par le rappeur Sadek et ses amis).’ C’est tout. C’est un mec du 6-9, je le soutiens pour ce qui lui est arrivé. (…) maintenant, arrêtez de parler de racisme. (…) il n’y a pas de racisme ici, on est tous ensemble. Renois, arabes, Français… tous pareils. On est tous ensemble. Vous commencez à devenir fous et à raconter des bêtises.»

Karim Benzema a surtout déploré qu’il y ait eu polémique alors qu’il a invité une star du football en la personne de Ronaldo, dont il est fan depuis toujours. Et que cela n’est pas été relayé. «Vous avez oublié de parler du plus important. «R9», je vous le ramène en live et vous, vous parlez de ça. Arrêtez les mecs, arrêtez», a regretté le buteur merengue, qui a tenu à terminer sa vidéo par un message important. «Encore une chose, restez à la maison, ça s’est le plus important. Et on fera un autre live incha’Allah bientôt. Big up !»