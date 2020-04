Alors qu’il arrive en fin de contrat, Thomas Meunier «veut rester au PSG»

Quel avenir pour Thomas Meunier ? Le contrat du défenseur belge avec le PSG arrivera à son terme le 30 juin prochain. A l’instar de Thiago Silva ou encore Edinson Cavani. Et s’il n’a pas de nouvelles de la part de ses dirigeants en vue d’une éventuelle prolongation, il a affirmé sa volonté de rester dans la capitale.

«Tout le monde sait que mon objectif principal c’est toujours de rester à Paris», a confié, à la RTBF, Meunier qui s’était engagé avec le club parisien à l’été 2016 en provenance de Bruges. Mais pour l’heure, le PSG n’aurait pas entamé de discussions pour renouveler son bail. «C’est assez calme. On verra d’ici à la fin de saison», a-t-il ajouté. Et la situation actuelle, avec la pandémie de coronavirus, n’aide pas aux négociations.

En revanche, sa situation contractuelle pourrait susciter la convoitise de nombreux clubs, qui n’auraient pas besoin de débourser d’indemnités de transferts pour s’attacher ses services. Un accord avec le Borussia Dortmund, que le PSG a éliminé en 8es de finale de la Ligue des champions, a même été évoqué. Des rumeurs d’après l’intéressé. «J’ai vu autant d’articles me liant avec Tottenham ou à l’Inter qu’avec Dortmund. Mais ce sont toujours leurs supporteurs qui se montrent le plus… Je ne comprends pas cet engouement», a-t-il confié.

Il a néanmoins assuré qu’il serait un bon parti si son aventure au PSG venait à prendre fin. «Un joueur libre, international dans l’équipe n°1 mondiale (la Belgique est en tête du classement Fifa) et qui a 28 ans, ça ne peut pas être un mauvais achat», a lancé Meunier.

Mais avant de penser à son futur, le latéral, confiné à Paris avec sa femme et ses trois fils, est concentré sur la fin de saison, qu’il espère voir aller à son terme, avec Paris en tête de la Ligue 1, qualifié pour les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue et les quarts de la Ligue des champions. «Ça pourrait être une saison fantastique si tous les matchs venaient à reprendre», a-t-il assuré tout en affirmant que le PSG a «sur le papier une équipe pour aller au bout» sur la scène européenne.