Tout savoir sur Tiago Ramos, le beau-père de Neymar, âgé de 22 ans

C’est l’information people de ce week-end pascal. Neymar a un nouveau beau-père : Tiago Ramos, un jeune mannequin de 22 ans qui a conquis le cœur de la maman de la star du PSG.

Nadine Goncalves, 53 ans, a donc craqué sur ce jeune mannequin et gamer de 22 ans. Beau gosse au sourire parfait, le Brésilien fait partie de l’équipe 4K Easy et est un très grand fan de Neymar. Un bon point pour entrer dans la famille.

Le nouveau beau-père avait d’ailleurs posé avec la star du PSG en 2017 sur Instagram et lui avait écrit un long texte. «Neymar, tu es un joueur fantastique, avait-il indiqué. Je ne sais pas comment expliquer l’émotion d’être fan d’un mec comme toi. Je te regarde jouer, j’espère qu’un jour tu pourras lire ce message et que je pourrais devenir ton frère pour jouer ensemble. Je sais qu’un jour je pourrais te rencontrer car je suis un grand rêveur et je n’abandonne jamais mes objectifs.»

Autre point positif pour Ramos, qui fréquente Nadine Gonçalves depuis plusieurs mois et a déjà rencontré sa famille à plusieurs reprises (il était d’ailleurs venu à Paris en janvier pour assister à un match PSG), les deux hommes s’apprécient et partagent tous les deux la même passion pour les jeux vidéo.

Seul point de «discorde», Tiago Ramos est un fan inconditionnel du Real Madrid alors que le joueur Brésilien est passé par le FC Barcelone et joue actuellement à Paris. A moins qu’un jour, il ne rejoigne le club madrilène.

En tout cas, la maman de «Ney», séparée depuis des années du père du joueur et de sa célèbre sœur Rafaella, semble en tout cas vivre l’amour parfait comme l’indique son post Instagram ce week-end. «L’inexplicable ne s’explique pas, il se vit», a écrit Nadine Gonçalves. Si la différence d’âge entre les deux amoureux a fait beaucoup parler dans les commentaires, Neymar, qui a six ans de plus que son nouveau beau-père, les a félicité d’un «Sois heureuse maman, je t'aime.» Tout comme l’ex-mari qui a également commenté.