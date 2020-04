Coronavirus : plus d’un footballeur sur dix déprimé par l’arrêt des compétitions

Les footballeurs au bord de la déprime ? Plus d’un joueur sur dix présenterait des symptômes d’un état dépressif depuis l’arrêt des compétitions en raison de la pandémie de coronavirus, selon un sondage dévoilé, ce lundi, par le syndicat mondial des joueurs professionnels.

Les résultats de ce sondage, mené auprès de 1 602 athlètes (1 134 hommes de 26 ans en moyenne et 468 femmes de 23 ans en moyenne) évoluant en Angleterre, France, Suisse, Afrique du Sud ou encore aux Etats-Unis, autant de pays où des «mesures drastiques» ont été mises en place pour contenir la propagation du Covid-19, indiquent que «22% des joueuses et 13% des joueurs ont fait état de symptômes compatibles avec le diagnostic d’une dépression».

Dans un autre sondage, mené avant l’arrêt de la plupart des compétitions, seulement 11 % des joueuses et 6 % des joueurs rapportaient des symptômes correspondant à un diagnostic de dépression.

Un état d’«anxiété généralisée» a également été signalé par 18% des joueuses et 16% des joueurs interrogés. «Le pourcentage de joueurs signalant des symptômes était significativement plus élevé parmi ceux inquiets pour leur avenir dans l’industrie du football», a souligné le syndicat mondial des joueurs.

«Dans le football, les jeunes athlètes, hommes et femmes, sont soudain contraints de faire face à l’isolement social, de suspendre leurs activités professionnelles et d’exprimer des doutes sur leur avenir. Il se peut que certains ne soient pas en capacité de faire face à ces changements», a ajouté le Dr Vincent Gouttebarge, médecin en chef de la Fifpro.

Pour lutter contre cette dépression, il est recommandé aux joueurs de s’apporter notamment un soutien mutuel en cette période de confinement. «Il est très important que les joueurs de football, comme les familles et les autres communautés, prennent soin les uns des autres pendant cette période difficile en restant en contact par téléphone ou par appel visio. Restez en contact avec vos coéquipiers, surtout si vous pensez qu’ils peuvent être déprimés ou anxieux. Maintenons un esprit d’équipe fort, même en l’absence de football», a déclaré Giorgio Chiellini, défenseur italien de la Juventus Turin et membre du Conseil mondial des joueurs de la Fifpro.

Mais cette dernière a toutefois préconisé que l’inquiétude autour de la santé mentale des joueurs ne devait pas être utilisée comme argument pour une reprise des compétitions trop précoce. «Si nous mettions la pression sur les joueurs afin de les faire revenir dans un environnement où ils pourraient sentir que leur sécurité est mise en danger, cela augmenterait plutôt leur anxiété et leur inquiétude», a rétorqué Jonas Baer-Hoffmann, secrétaire général de la Fifpro.

Les grands championnats de football sont tous à l’arrêt depuis la première quinzaine du mois de mars et ne devraient reprendre uniquement lorsque la situation sanitaire le permettra.

Global survey: Player unions offer support amid sharp rise in footballers reporting symptoms of depression during football shutdown



https://t.co/69mcG2frSc pic.twitter.com/GpBxKvbhSV

— FIFPRO (@FIFPro) April 20, 2020