Coronavirus : La fin de la Ligue des champions répartie sur tout le mois d’août ?

Toutes les compétitions nationales et européennes sont à l’arrêt jusqu’à nouvel ordre. Et le retour sur les terrains dépendra de l’évolution de la pandémie de coronavirus. Mais l’ensemble des instances planche sur tous les scénarios possibles pour leur permettre d’aller à leur terme. Notamment la prestigieuse Ligue des champions.

Lors d’une réunion en visioconférence avec ses 55 fédérations membres, l’UEFA a exigé que les coupes et les championnats nationaux s’achèvent au plus tard le 3 août. En France, cette volonté concerne la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL, initialement prévue le samedi 4 avril, la finale de la Coupe de France qui doit opposer le club de la capitale à Saint-Etienne, et les dix dernières journées de Ligue 1. Ce scénario permettrait à la Ligue des champions, où Paris et Lyon sont toujours engagés et est interrompue avant les quatre derniers huitièmes de finale retour, de se tenir sur tout le mois d'août.

La plus prestigieuse des compétitions européennes pourrait ainsi retrouver les terrains le 7 et 8 août avec les quatre derniers 8es de finale retour avec notamment Lyon, vainqueur à l’aller au Groupama Stadium (1-0), qui affronte la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo. Les trois autres rencontres doivent opposer Barcelone à Naples (1-1 à l’aller), le Bayern Munich à Chelsea (3-0 à l’aller) et Manchester City au Real Madrid (2-1 à l’aller).

Les équipes qualifiées rejoindraient le PSG ainsi que le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame et l’Atlético de Madrid, qui ont déjà leur billet en poche pour les quarts de finale. Et dans la foulée du tirage au sort, ces quarts se tiendraient les 11 et 12 août (aller) et les 14 et 15 août (retour).

Les demi-finales auraient lieu les 18 et 19 août (aller) et les 21 et 22 août (retour), alors que la finale se jouerait le 29 août toujours à Istanbul (Turquie). Ces dates pourraient être officialisées, ce jeudi, par l’UEFA dont le comité exécutif doit se réunir dans la journée.