«Depuis que je suis arrivé à Paris, on n’a jamais perdu contre Marseille», chambre gentiment Marco Verratti

La pandémie de coronavirus a entraîné le report du Classique entre l’OM et le PSG, prévu le 22 mars dernier, au stade Vélodrome. Mais la rivalité entre les deux clubs reste bien présente. A l’image du (petit) tacle de Marco Verratti, qui a évoqué la série d’invincibilité du club de la capitale face aux Marseillais.

«Depuis que je suis à Paris, c’est-à-dire en 2012, on n’a jamais perdu contre Marseille», a rappelé l’international italien d’un chat diffusé sur la chaîne YouTube du PSG en référence aux 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues des Parisiens, qui restent sur une large victoire en octobre dernier (4-0).

Verratti répondait à un supporter qui lui demandait de gagner deux Ligue des champions pour faire mieux que le club phocéen, vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions européennes en 1993. «On va déjà essayer d’en gagner une, et après on verra», a déclaré «Petit Hibou» avant d’adresser une nouvelle pique aux Marseillais. «La seule chose à laquelle ils sont encore attachés, c’est ça», a-t-il lancé tout en vantant l’attractivité de son club. «Quand un joueur choisit le PSG, il sait qu’il peut un jour gagner la Ligue des champions avec Paris et dans cette ville, ça vaut cinq fois plus que dans un autre club.»

Depuis sa signature, Marco Verratti n’a encore néanmoins jamais dépassé le stade des quarts de finale avec notamment trois éliminations consécutives en 8es de finale ces dernières saisons. «C’est un peu compliqué des fois à Paris. Quand on perd un match, il y a beaucoup de pessimisme autour. En championnat, on est habitué à beaucoup gagner, alors on attend beaucoup en Ligue des champions. Mais c’est une compétition très difficile», a confié le milieu de terrain.

Cette saison, Verratti et ses coéquipiers sont parvenus à retrouver les quarts de finale en éliminant le Borussia Dortmund. Et ils sont désormais dans l’attente que la compétition, interrompue en raison de la crise sanitaire, puisse reprendre. Et elle pourrait se tenir sur tout le mois d’août en fonction de l’évolution de la situation.