Coronavirus : l’Argentin Paulo Dybala testé positif quatre fois au Covid-19

Mi-avril, la Juventus Turin avait annoncé la guérison de Daniele Rugani et de Blaise Matuidi, deux des trois joueurs du club italien touchés par le coronavirus. En revanche, rien sur Paulo Dybala. Et pour cause, l’Argentin peinerait à vaincre la maladie.

Le joueur âgé de 29 ans aurait été testé positif une quatrième fois au Covid-19, selon l’émission espagnole El Chiringuito et la presse italienne, depuis son premier test le 21 mars dernier. Déclaré porteur asymptomatique, tout comme sa compagne Oriana Sabatini également touchée, l’attaquant avait indiqué se sentir bien, même si, quelques jours plus tard, son état de santé s’était quelque peu dégradé avec des symptômes «plus forts».

«Je me fatiguais très vite quand je voulais m’entraîner, j’étais essoufflé au bout de cinq minutes. Je sentais que j’avais le corps très lourd. Les muscles étaient douloureux et je devais m’arrêter», avait-il assuré.

Mais s’il continue de lutter contre la maladie, Paulo Dybala, auteur de 13 buts et 12 passes décisives avec la Vieille Dame cette saison, semble néanmoins aller mieux. Preuve avec les récentes vidéos postées sur son compte Instagram, où on peut le voir faire du sport et danser.