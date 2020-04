Coronavirus : Le PSG et Lyon pourront-ils jouer leurs matchs de Ligue des champions à l’étranger ?

Le gouvernement a sifflé la fin de la saison en France avec l’interdiction des événements rassemblant plus de 5 000 personnes jusqu’à septembre. Mais la Ligue des champions, interrompue avant les quatre derniers 8es de finale retour, pourrait reprendre et s’achever en août selon un calendrier établi par l’UEFA. Et s’il se confirme, le PSG et Lyon vont devoir trouver une solution pour jouer à «domicile».

Pour l’OL, la question ne se pose pas dans l’immédiat. Car avant de penser aux quarts de finale, Rudi Garcia et ses hommes doivent, dans un premier temps, jouer leur 8e de finale de retour face à la Juventus Turin, qu’ils avaient battu le 26 février dernier au Groupama Stadium grâce un but de Lucas Tousart (1-0). Au contraire du club de la capitale qui a décroché son billet pour les quarts de finale après avoir renversé le Borussia Dortmund au Parc des Princes, où il pourrait ne pas être autorisé à jouer en cas de reprise de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Mais si cette interdiction venait à se confirmer, les dirigeants parisiens ont déjà pensé à tout. Le président Nasser al-Khelaifi a ainsi évoqué la possibilité de jouer leur quart, et une éventuelle demi-finale, à l’étranger. Plusieurs pistes ont été étudiés, dont une menant notamment en Allemagne, où le championnat pourrait reprendre mi-mai à huis clos. Cette solution pourrait également être adoptée par les Lyonnais s’ils valident à leur tour leur billet.

Et les deux formations tricolores seraient dans leur bon droit à la lecture des textes de la compétition. Si l’article 24 stipule que «les clubs doivent en principe disputer tous leurs matchs de la compétition dans le même lieu», il indique également que «si, à un moment ou à un autre de la saison, l’Administration de l’UEFA estime, pour quelque raison que ce soit, qu’un lieu pourrait ne pas convenir pour accueillir un match, l’UEFA peut consulter l’association et le club concernés et leur demander de proposer un stade de remplacement conforme aux exigences de l’UEFA. Si l’association et le club ne sont pas en mesure de proposer un stade de remplacement acceptable, l’UEFA peut choisir un stade de remplacement neutre.»

Face à la crise sanitaire, on peut également penser que l’instance européenne, déterminée à achever la Ligue des champions, devrait se monter conciliante et enclin à accepter cette demande. Même si la suite et fin de la compétition, dont la finale aurait fixé au 29 août à Istanbul (Turquie), reste dépendante de l’évolution de la situation toujours loin d’être maitrisée.