Coronavirus : le PSG dédie son titre de champion de France aux «personnels soignants et autres héros»

Avec l’arrêt prématuré de la Ligue 1, en raison de la pandémie de coronavirus, le PSG a décroché le 9e titre de son histoire. Un sacre au goût particulier que le club de la capitale a tenu à dédier aux «personnels soignants et aux milliers de professionnels» en ces temps de crise sanitaire.

«Nous souhaitons dédier ce titre de champion de France de Ligue 1 2019-2020 à tous les personnels soignants et autres héros du quotidien dont l’engagement et l’abnégation depuis de longues semaines ont toute notre admiration», a déclaré dans un communiqué le président Nasser Al-Khelaifi.

Le dirigeant qatarien du club parisien, qui a multiplié les initiatives depuis le début de la pandémie, est également revenu sur la décision de la LFP d’acter la fin de la saison après les annonces du gouvernement 48 heures plus tôt. «Nous comprenons, respectons et soutenons les décisions prises par le gouvernement français d’arrêter le championnat. La santé, comme l’a toujours dit le gouvernement, doit être notre priorité à tous», a indiqué Nasser Al-Khelaifi.

Et «en ces temps difficiles», il espère que ce titre «apportera un peu de bonheur et d’espoir à tous nos supporters» et s’est dit «impatient de célébrer, quand les conditions nous le permettront ce titre, avec la grande famille du Paris Saint-Germain.» Dans le meilleur des cas, ce ne sera pas avant le mois de septembre…