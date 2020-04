Coronavirus : la fin de saison actée par la LFP, le PSG champion de France, l'OM en Ligue des champions

Près de 48 heures après les annonces d’Edouard Philippe, le conseil d’adminstration de la LFP a acté l’arrêt définitif de la saison de Ligue 1. Et par la même occasion, figé le classement à l’issue de la 28e journée de championnat. Le PSG est donc sacré champion de France.

Si plusieurs options étaient envisageables pour mettre un terme à cette saison 2020/2021, bouleversée par la pandémie de coronavirus, l’instance a opté pour la solution du quotient, qui consiste à diviser le nombre de points pris par le nombre de matchs joués, pour établir le classement final. Leader avec douze points d’avance sur l’OM au moment de l’interruption, Paris a logiquement décroché le 9e titre de son histoire. Un titre, forcément au goût particulier, que le club de la capitale a souhaité dédier aux «personnels soignants et aux milliers de professionnels» en ces temps de crise sanitaire à défaut de pouvoir le partager avec ses supporters. «Nous souhaitons dédier ce titre de champion de France de Ligue 1 2019-2020 à tous les personnels soignants et autres héros du quotidien dont l’engagement et l’abnégation depuis de longues semaines ont toute notre admiration», a déclaré dans un communiqué le président Nasser Al-Khelaifi.

Avec ce sacre, le PSG est assuré de jouer à nouveau la Ligue des champions la saison prochaine. Tout comme Marseille, qui retrouvera la plus prestigieuse des compétitions européennes sept ans après sa dernière participation. Pour Rennes, 3e, ce sera en revanche une grande première. Mais avant d’espérer participer à la phase de groupes, le club breton devra passer par les tours préliminaires.

De son côté, Lille est qualifié pour la Ligue Europa. Le club nordiste pourrait être accompagné par Nice et Reims, 5e et 6e, s’il n’est pas possible de disputer les finales de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de France, dont l’«objectif» est qu’elles puissent être organisées début août. «Si le gouvernement nous permet de rejouer, y compris à huis clos, nous examinerons la possibilité de jouer début août les finales de la Coupe de la Ligue et Coupe de France, en lien avec la Fédération et l’UEFA», a indiqué le directeur exécutif général de la Ligue Didier Quillot. Dans le cas contraire, l’Olympique Lyonnais, qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue, serait alors privé d’une qualification européenne pour la première fois depuis plus de vingt ans.

Dans le bas du tableau, Amiens et Toulouse sont officiellement relégués et évolueront en Ligue 2 la saison prochaine, alors que Lorient, champion de L2, et Lens effectuent le chemin inverse et retrouveront l’élite à partir du mois d’août. C’est en tout cas le vœu de la LFP d’ores et déjà tourné vers le prochain exercice. «Notre objectif, c’est de démarrer le Championnat le 22 et 23 août, au plus tard. Sinon, ça ferait un calendrier trop contraint» a déclaré Didier Quillot. La date est déjà cochée dans le calendrier de tous les amoureux de ballon rond sevrés de football depuis bientôt deux mois…